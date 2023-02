Drie schepen zijn fors beschadigd geraakt nadat veerboot MS Romantika woensdag was losgebroken van de kade in de Groningse Eemshaven, meldt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Volgens een woordvoerster van Holland Norway Lines raakten de trossen los door windkracht 11. Het KNMI meldt windkracht 7 à 8 met windstoten van 100 kilometer per uur.