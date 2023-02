Kabinet had geen oor voor signalen stille ramp verpleeghuizen

De „stille ramp” die zich vooral in het begin van de coronacrisis voltrok in de verpleeghuizen was geen stille ramp, zei DENK-leider Farid Azarkan in het debat over de aanpak van de eerste zes maanden van de crisis. Hij en PVV en SP trokken al snel bij onder meer het kabinet aan de bel, maar dat had daar volgens Azarkan geen oor voor. De DENK-leider verwijst naar een passage uit het eerste onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).