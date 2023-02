Huiszoeking om geheime documenten vakantiewoning president Biden

De Amerikaanse autoriteiten doorzoeken de strandwoning van de Amerikaanse president Joe Biden in Rehoboth Beach in de staat Delaware. De afgelopen tijd waren tientallen geheime documenten gevonden in een oud kantoor van Biden in de hoofdstad Washington en in diens huis in Wilmington. Volgens een advocaat van Biden verleent de president zijn volledige medewerking aan de operatie van onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van Justitie in Delaware.