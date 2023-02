D66-Kamerlid dient als eerste door ChatGPT gegenereerde motie in

Het D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz heeft voor het eerst in de parlementaire geschiedenis een motie ingediend die niet door een mens, maar door een computer is gegenereerd. Ze heeft ChatGPT gevraagd een tekst van een motie op te stellen om aan te tonen dat het een hulpmiddel is voor iedereen. Haar partij ziet deze technologie „niet alleen als een bedreiging, maar ook juist als een mogelijke kans”, zei ze tijdens een debat over digitalisering in het onderwijs.