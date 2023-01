De veroordeling door de rechtbank van de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum berust op drijfzand en moet ongedaan worden gemaakt. Het gerechtshof Amsterdam, dat de zaak in hoger beroep behandelt, moet het duo vrijspreken, betoogden hun advocaten dinsdag in hun pleidooi in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.