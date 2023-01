De meeste treinreizigers gebruiken nog geen bankpas of creditcard om in- en uit te checken, maar doen dit volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) nog steeds met een ov-chipkaart. Dinsdagochtend was het voor het eerst dat NS-reizigers met hun bankpas door de poortjes konden. Een woordvoerster van de NS zegt dat de invoering van de betaaloptie zonder problemen verliep.