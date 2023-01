Deelscooterbedrijf Felyx ziet in januari een lichte daling in het gebruik van deelscooters. In december vorig jaar liet het bedrijf weten dat deelscooters die 25 kilometer per uur rijden vanwege de helmplicht mogelijk minder gebruikt zullen worden. Felyx zegt dinsdag dat de daling deze maand was te verwachten, maar dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.