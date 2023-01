De gemeente West Maas en Waal is dinsdag begonnen met het verwijderen van illegale bouwwerken en andere zaken van het terrein van dierenverhuurder Bert’s Animal Verhuur in het Gelderse Appeltern. Onder meer schaftketen, huifkarren, containers en aanhangers worden weggehaald. Ook illegale opslag van andere spullen wordt verwijderd. Het karwei zal naar verwachting twee dagen in beslag nemen.