Steeds meer midden- en kleinbedrijven komen in de problemen door de handel in illegale nagemaakte producten. Met name winkels die elektronica, kleding, parfums, cosmetica en speelgoed aanbieden worden getroffen, meldt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De organisatie waarschuwt dat sommige ondernemingen zodanig onder de handel in nepartikelen lijden dat zij op termijn kunnen omvallen.