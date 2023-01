Per 1 juli zouden er 19.000 extra plekken kunnen bijkomen om asielzoekers op te vangen. Die verwachting meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is alleen mogelijk als ook wordt ingezet op „relatief nieuwe maatregelen, zoals de realisatie van kleinschalige opvang door maatschappelijke organisaties en kerken en het gebruik van atypische opvanglocaties als cruiseschepen.”