Forse beloning voor traceren Nederlander die in 2020 ontvoerd werd

De familie van een in 2020 in Marbella ontvoerde Nederlander van Marokkaanse komaf heeft 100.000 euro beloning uitgeloofd voor de tip die naar zijn verblijfplaats leidt. De ontvoering is al 2,5 jaar onderwerp van een geheimgehouden onderzoek van de politie in Málaga, die volgens de familie niets van zich laat horen. Het onderzoek is in handen van een antinarcoticabrigade. Die vermoedt dat sprake is van een afrekening in het criminele circuit.