Polen gaat dit jaar 4 procent van zijn nationaal inkomen investeren in het leger, heeft premier Mateusz Morawiecki aangekondigd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Op basis van de omvang van de Poolse economie in 2021 komt het omgerekend neer op 25 miljard euro. Volgens de regeringsleider kan Polen niet anders dan zich sneller bewapenen, vanwege de Russische dreiging en Russische inval in Oekraïne.