Onderwijzend personeel in Portugal eist massaal meer loon

Tienduizenden Portugese leraren en onderwijzers van publieke scholen zijn zaterdag in Lissabon de straat opgegaan om meer loon en betere werkomstandigheden te eisen. Ze verhoogden daarmee de druk op de regering, die worstelt met de crisis die is ontstaan door de almaar stijgende kosten van het levensonderhoud. Volgens de politie waren er ongeveer 80.000 leerkrachten op de been in de hoofdstad. Ze riepen leuzen als „voor banken zijn er miljoenen, voor ons slechts centen”.