Italië en Libië voeren strijd tegen oversteek van migranten op

Italië en Libië zijn het eens geworden over een nog strengere aanpak van de ongewenste oversteek van migranten op de Middellandse Zee. Dat heeft de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni zaterdag gezegd tijdens een bezoek aan Tripoli. „Het aantal illegale migranten is nog altijd veel te groot”, aldus de ultra-rechtse politica na haar onderhoud met de Libische regeringsleider Abdulhamid Dbeibah. „We geloven dat we hier meer kunnen doen en meer moeten doen”.