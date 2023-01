Nederlanders blijven informeren over het gevaar van mogelijke overstromingen is zeventig jaar na de Watersnoodramp een „continue worsteling”. Dat zegt Bas Kolen, onderzoeker aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur bij waterkennisbureau HKV. „Voorbereiding voor als het misgaat blijft continu aandacht vragen van professionals. We moeten niet te snel denken dat ze het voor elkaar hebben”, zegt hij.