De VVD-top haalt in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten uit naar de combinatie van PvdA en GroenLinks die straks in de Eerste Kamer één fractie gaat vormen. Een mogelijke winst van het linkse blok „zou slecht nieuws zijn voor de hardwerkende Nederlander” omdat dat de belastingen zou willen verhogen, zegt Mark Rutte in de Telegraaf.