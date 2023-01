De Amerikaanse uitbater van het handelsplatform voor gas in Amsterdam, Intercontinental Exchange (ICE), zet een parallelle beurs voor de grond- en brandstof op in Londen. Daarmee hoopt het bedrijf een uitvalsbasis te hebben voor het geval dat de in door de Europese Unie aangekondigde maximumprijs voor aardgas verstoringen in de handel veroorzaakt.