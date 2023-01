Rutte verwacht vanaf maart Europese migratiemaatregelen

De aanstaande Europese top in februari, die vooral in het teken staat van migratie, zal naar verwachting vanaf maart, april leiden tot concrete maatregelen. Dat denkt premier Mark Rutte. Hij is positief over de maatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Wel benadrukt de premier dat er weinig nieuwe regelingen mogelijk zijn. Het gaat vooral om het draaien aan „bekende knoppen” die „nu niet goed functioneren”, zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie.