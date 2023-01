Premier Mark Rutte is zondag aanwezig bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Die vindt deze zondag plaats bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark. Rutte zal samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een krans neerleggen bij het monument.