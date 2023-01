Nieuwe asielzoekers worden mogelijk opgevangen in een oud belastingkantoor in Alkmaar. De Noord-Hollandse gemeente stelt het gebouw beschikbaar als een centrale ontvangstlocatie (COL). Dat is een reguliere plek waar mensen naartoe gaan nadat ze zich in Ter Apel hebben aangemeld. Er verblijven ongeveer 250 mensen. Na drie tot tien dagen gaan ze door naar een andere opvanglocatie.