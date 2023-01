In de grootste stad van Pakistan wordt volgende week een buslijn voor uitsluitend vrouwen geopend. In Karachi rijden vanaf 1 februari minstens tien roze bussen die vrouwelijke studenten en arbeiders vervoeren. Het initiatief is een reactie op het groeiende aantal incidenten in het Pakistaanse openbaar vervoer waarbij vrouwen worden lastiggevallen en geïntimideerd.