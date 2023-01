Rechter: strenge eisen aan benzine voor West-Afrika mogen blijven

Nederland hoeft zijn strengere eisen aan de kwaliteit van brandstof die naar West-Afrika gaat niet aan te passen. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald na een klacht van twee tankopslagbedrijven die actief zijn in Amsterdam. Zij stelden in een kort geding dat de regels van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om de export van vieze brandstoffen tegen te gaan ineffectief waren, terwijl ze ook nadelig waren voor hun concurrentiepositie. De rechter ging daar niet in mee.