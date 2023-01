Sanderink verliest ook zeggenschap over laatste aandeel Centric

Gerard Sanderink verliest ook de zeggenschap over zijn laatste aandeel in IT-bedrijf Centric. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Ook wordt een verzoek goedgekeurd van het Openbaar Ministerie (OM) om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in het bestuur van Centric. Daarmee wil het OM duidelijkheid scheppen over wat er vorig jaar allemaal is gebeurd rond de onverwachte terugkeer van de inmiddels afgezette topman.