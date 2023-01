Beschermde status voor Molukse militaire graven in Ede

De graven van dertig Molukse militairen die in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) hebben gediend, krijgen in Ede een beschermde status. Dat betekent dat de graven voor onbepaalde tijd behouden zullen blijven, dat de gemeente voor het onderhoud zorgt en dat er geen grafrechten in rekening worden gebracht bij nabestaanden. Dat hebben de burgemeester en wethouders van de Gelderse plaats besloten als erkenning aan de Molukse gemeenschap, die zelf om de beschermde status had gevraagd.