Kuipers: medicijnonderhandelingen duren lang vanwege hoge prijzen

Zorgminister Ernst Kuipers vindt het „vervelend” dat het in 2022 langer duurde dan eerdere jaren voordat er een akkoord was over de prijs van dure medicijnen. De geneesmiddelen kunnen daardoor later worden gebruikt. De bewindsman denkt echter dat lange onderhandelingen tussen zijn ministerie en farmabedrijven soms nodig zijn om medicijnen betaalbaar te houden. Hij roept de medicijnfabrikanten op om vroeger in de onderhandelingen een redelijke prijs te vragen.