Advocaat klimaatactivist: gebiedsverbod voor A12 is onterecht

Het is onrechtmatig dat een klimaatactivist door een gedragsaanwijzing de komende tijd niet op de A12 mag komen, stelt advocaat Willem Jebbink vrijdag voor de rechtbank in Den Haag. Hij vertegenwoordigt Lucas Winnips, die werd aangehouden omdat hij opriep om zaterdag naar een blokkade van Extinction Rebellion te gaan op de A12. Winnips kreeg na verhoor een gedragsaanwijzing mee van het Openbaar Ministerie, die stelt dat de activist de komende tijd niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen, zoals dat stuk snelweg heet.