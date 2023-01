Buren wil dat het terrein van megavarkensstal De Knorhof in Erichem in het vervolg gebruikt wordt als akkerland of voor het weiden van vee. Dat staat in het gewijzigde bestemmingsplan dat deze week is gemaakt. De Knorhof met meer dan 20.000 varkens brandde in 2017 af en gold als de grootste varkensfokkerij van Nederland. Eigenaar Adriaan Straathof wil herbouwen.