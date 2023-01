De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam spreekt zich naar verwachting vrijdag uit over een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in het bestuur van IT-bedrijf Centric. Daarmee wil het OM duidelijkheid scheppen over wat er vorig jaar allemaal is gebeurd rond de onverwachte terugkeer van de inmiddels afgezette topman Gerard Sanderink.