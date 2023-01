Tot 36 maanden geëist in zaak Islamitische Universiteit Europa

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Rotterdam celstraffen tot 36 maanden geëist in een strafzaak over fraude met kwitanties, sponsoring, donaties en belastingaangiften bij de inmiddels bankroete Islamitische Universiteit Europa in de havenstad. Er zijn miljoenen mee gemoeid. Ook is er in de hele affaire mogelijk sprake van witwassen, en mensensmokkel met behulp van onder meer een valse arbeidsovereenkomst.