Beleggers moeten weer in de woningmarkt gaan investeren en de overheid moet een stimuleringsregeling optuigen zodat nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen blijven worden. Dat bepleit Onno Dwars, directeur van bouwontwikkelaar Ballast Nedam Development. Met name projecten die al ver zijn doorontwikkeld, kunnen een financieel zetje goed gebruiken. „Herontwikkeling kost miljoenen, we dreigen nu in een impasse te komen.”