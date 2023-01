De politie is donderdag in Deventer groots uitgerukt nadat een tip binnenkwam dat de voortvluchtige verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht hier gezien was, bevestigt de politie na berichtgeving van lokale media. Er is iemand gevonden en aangesproken, maar het bleek niet om de vermeende schutter te gaan. De politie was ook in twee scholen om camerabeelden op te vragen.