De Europese Commissie gaat onderzoeken of het nodig of wenselijk is om dierproeven voor cosmetica te verbieden en uiteindelijk elke vorm van dierproeven. Aanleiding is een petitie met ruim 1,2 miljoen geldige handtekeningen van EU-burgers. De commissie zal uiterlijk 25 juli bekendmaken of ze iets doet met dit zogeheten Europees burgerinitiatief.