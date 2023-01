De waarnemers van de Europese Unie die bij de instabiele grens tussen Armenië met Azerbeidzjan gaan patrouilleren, wakkeren volgens Rusland de spanningen in de regio aan. Hun aanwezigheid zal „de geopolitieke confrontatie in de regio alleen maar aanwakkeren en de huidige tegenstellingen verergeren”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou.