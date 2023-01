Planbureau ziet amper vooruitgang in kringloopeconomie

Het kabinet doet nog steeds te weinig om een kringloopeconomie te realiseren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een rapport dat hier de afgelopen jaren „nauwelijks vooruitgang” in is geboekt. Maatregelen zijn vooral gericht op de goede wil van bedrijven en de samenleving, maar strenger beleid is volgens het planbureau nodig om zuiniger om te gaan met grondstoffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om olie, metalen en mineralen. Het gebruik daarvan kan onder meer worden verminderd door invoering van een verplicht aandeel hergebruikte materialen in nieuwe producten, stelt het PBL voor.