President Alexander Van der Bellen is in Wenen voor de tweede maal geïnstalleerd als bondspresident van Oostenrijk. Hij drong er in zijn toespraak bij de beëdiging op aan dat de Europese Unie zich duidelijk gaat opstellen in de wereldpolitiek. Volgens de 79-jarige Van der Bellen moet de EU haar positie in de wereld nog steeds ‘uitvinden’.