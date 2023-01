’S-GRAVENZANDE (ANP) - De politie heeft een 51-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een eveneens 51-jarige man in ’s-Gravenzande (Zuid-Holland). Het lichaam van het slachtoffer werd dinsdag gevonden in een woning aan de Van Heuven Goedhartlaan, de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.