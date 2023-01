Veel slachtoffers vogelgriep bij ooievaarsstation in Meppel

Een flink aantal ooievaars bij het ooievaarsstation De Lokkerij in Meppel is vorig jaar slachtoffer geworden van de vogelgriep. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse ooievaarstelling die afgelopen weekeinde is gehouden. Bij De Lokkerij zit altijd de grootste groep ooievaars van Nederland, maar er zijn nu 108 vogels geteld, terwijl het er vorig jaar nog ongeveer 150 waren. Er zijn overal in het land minder grote groepen ooievaars waargenomen zegt natuurorganisatie STORK, die zich bekommert om de ooievaars in Nederland.