De twee mensen die woensdag bij een mesaanval in een Noord-Duitse trein zijn gedood, waren 16 en 19 jaar oud en kwamen naar het zich laat aanzien uit de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein, zo heeft de politie laten weten. De 33-jarige dader is een stateloze man uit Palestina zonder vaste woon- of verblijfplaats die met een voorlopige verblijfsvergunning in de Bondsrepubliek zou verblijven.