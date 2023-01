De AEX-index op het Damrak ging donderdag stevig vooruit onder aanvoering van de tech- en chipbedrijven. De beurshandel stond opnieuw in het teken van bedrijfsresultaten. In Europa kwamen grote bedrijven als STMicroelectronics, SAP en Nokia met cijfers. Daarnaast verwerkten de markten de resultaten van Tesla. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s behaalde in het afgelopen jaar een recordwinst.