Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar de aanhoudende stroom bedrijfsresultaten en het groeicijfer van de Amerikaanse economie, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De grootste economie ter wereld groeide in het derde kwartaal nog aanzienlijk en beleggers zijn benieuwd in hoeverre de renteverhogingen door de Federal Reserve een impact hebben gehad op de groei in het laatste kwartaal van 2022.