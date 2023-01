Reizigers kunnen vanaf dinsdag bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) in heel het land inchecken met hun bankpas. Dat bevestigt het spoorbedrijf na berichtgeving van NRC. De nieuwe mogelijkheid is vooral bedoeld om het treinreizen makkelijker te maken voor mensen die niet zo vaak met de trein gaan. De techniek is vergelijkbaar met contactloos betalen in de supermarkt.