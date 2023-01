Er zijn in 2022 in Nederland meer boeken verkocht en uitgeleend dan in het jaar ervoor. Dat maakte Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag bekend. In totaal werden er vorig jaar zo’n 43 miljoen boeken (fysieke uitgaven en e-books) in Nederland verkocht, een stijging van 0,4 procent ten opzichte van 2021.