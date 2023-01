Het aantal mensen met een onlinebibliotheeklidmaatschap is vorig jaar flink toegenomen: van 435.000 in 2021 naar 524.000 in 2022. Bibliotheekleden zijn uit het onlineaanbod ook vaker luisterboeken gaan kiezen. Dat ziet de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, die verantwoordelijk is voor het hele digitale boekenaanbod van de bibliotheken in ons land.