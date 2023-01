Leraren maatschappijleer vinden het zeer zorgelijk dat de kennis over de Jodenvervolging, waarover woensdag een onderzoek werd gepresenteerd, af lijkt te nemen onder jongvolwassenen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) past die ontwikkeling in een bredere trend en is er onder leerlingen bijvoorbeeld ook minder kennis van de rechtsstaat, democratie en de actualiteit.