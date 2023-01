De dader van de mesaanval in een trein in Noord-Duitsland was waarschijnlijk geen extremist. Veiligheidsbronnen zien daar geen aanwijzingen voor en vermoeden eerder dat hij geestelijk in de war was. Het gaat volgens een woordvoerder van de politie om een jonge man van tussen de 20 en 30 jaar. De krant Bild schrijft dat hij uit Syrië komt.