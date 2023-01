Het kabinet kan Schiphol nu nog niet tegenhouden om de stikstofruimte van boeren op te kopen, zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur) tijdens een debat. Hier is volgens hem pas later ruimte voor in de wet. Partijen zijn boos om het antwoord van Harbers, omdat de minister volgens hen hiermee een uitspraak van de Tweede Kamer naast zich neerlegt.