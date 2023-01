De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag en woensdag in totaal 435 honden weggehaald bij een fokkerij in het Brabantse Eersel. „Tijdens de inspectie bleek dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden”, meldt de autoriteit. De dieren worden opgevangen op plekken „waar zij de juiste zorg wel krijgen”.