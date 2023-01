Omwonenden van staalfabriek Tata Steel hebben iets meer vertrouwen gekregen dat het bedrijf in IJmuiden een duurzamer pad is ingeslagen. Wel ervaren ze nog steeds evenveel overlast van Tata Steel als eerder, concludeert onderzoeksbureau Ipsos, dat voor de derde keer in anderhalf jaar onderzoek deed naar hoe inwoners van de IJmond hun leefomgeving ervaren.