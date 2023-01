De handel van de Europese Unie met Rusland is flink afgenomen sinds de Russische inval in Oekraïne. In het derde kwartaal van 2022 is de daling extra sterk te zien. Dit is een effect van de door de EU aan Rusland opgelegde invoer- en uitvoerbeperkingen voor verschillende producten. Ondanks de daling is er nog wel veel handelsverkeer.