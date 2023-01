De aandelenbeurs in Sydney zag woensdag een eerdere winst verdampen en zakte in het rood, na een sterker dan verwachte toename van de inflatie in Australië. Dit wakkerde de zorgen aan voor meer agressieve renteverhogingen door de centrale bank om de inflatie onder controle te krijgen. De heropleving van de inflatie in het land vormt ook een waarschuwing voor beleggers dat de piek van de prijsstijgingen mogelijk nog niet is bereikt.